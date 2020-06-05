Канье Уэст пожертвовал 2 млн долларов семьям Джорджа Флойда и других жертв полицейского насилия

Деньги пойдут на оплату обучения в колледже для дочери Джорджа Флойда, на оплату юристов, а также на помощь предприятиям, которыми управляют афроамериканцы и которые пострадали из‑за пандемии коронавируса и введенных ограничений.

Канье Уэст создал благотворительный фонд для поддержки семей жертв политического насилия — Джорджа Флойда, Ахмада Арбери и Бреонны Тейлор. Сам рэпер пожертвовал в него 2 млн долларов, пишет Vulture.

Джордж Флойд погиб при задержании 25 мая в Миннеаполисе. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать.

Сейчас все сотрудники полиции, участвовавшие в задержании, арестованы. Того, кто поставил ногу на шею афроамериканца, обвиняют в в убийстве без умысла, ему грозит до 40 лет лишения свободы. Троим остальным предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.

После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия. Кое-где протесты переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами.

25-летнего афроамериканца Ахмада Арбери застрелили во время пробежки отец и сын Грегори МакМайкл и Трэвис МакМайкл. Прокурор посчитал, что нет основания для их ареста, потому что мужчины якобы действовали в интересах самообороны. При этом было опубликовано видео, на котором видно, что Арбери не был вооружен и ни на кого не нападал.

26-летнюю афроамериканку Бреонну Тейлор застрелили сотрудники полиции. Они пришли с обыском в квартиру Тейлор, потому что она встречалась с парнем, подозреваемым в распространении запрещенных веществ. СМИ писали, что полицейские вошли в дом, не стуча и не представляясь, и открыли огонь «с полным пренебрежением к ценности человеческой жизни». Все эти случаи произошли в этом году.