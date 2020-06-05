Петербургский планетарий назвал себя «храмом науки» и решил открыться вместе с другими храмами

Петербургский «Планетарий № 1» на Обводном канале объявил себя «храмом науки и технологий» и решил открыться 5 июня — в день, когда храмы города могут возобновить богослужения с участием прихожан.

Такая информация появлялась на сайте учреждения, пишет «Бумага», однако на момент написания заметки она исчезла. Теперь на странице планетария сказано, что 5 июня он открыт «только для сотрудников Роспотребнадзора».

В своем сообществе в «ВКонтакте» планетарий провел опрос, является ли он «храмом науки и технологий». 86% ответили «да».

После сообщений о планах планетария начать работу Роспотребнадзор выдал ему предостережение о недопустимости нарушения санитарных требований. В результате «храм науки» решил отказаться от своих планов.

«В Петербурге насчитывается более 268 храмов, а планетариев всего два (один старый и один новый). Почему мы удивляемся, что Илон Маск запускает одну за другой частные ракеты в космос, теперь уже с людьми, а отечественная космонавтика, к сожалению, не может нас ничем удивить и обрадовать последние тридцать лет?» — задается вопросом глава планетария Евгений Гудов.

Храмы в Петербурге принимают прихожан с 5 июня, а с 6 июня откроются храмы Москвы. При этом учреждения культуры смогут возобновить работу значительно позже — кинотеатры и музеи в середине июля, а концертные залы — осенью.