Facebook начнет помечать сообщения СМИ, которые подконтрольны государству. Об этом пишет «Интерфакс».

Сначала специальная маркировка появится на страницах СМИ, а на следующей неделе — на постах в ленте новостей. Facebook будет определять, является ли издание контролируемым государством, на основе схемы финансирования и структуры медиакомпании. Данные будут брать из открытой отчетности. Такая схема была разработана совместно с различными экспертами и организациями в области СМИ и прав человека.

«Мы считаем, что люди должны знать, если новости, которые они читают, исходят от изданий, которые могут находиться под влиянием правительства», — говорит глава отдела кибербезопасности Facebook Натан Глейхер.

Первыми маркировку получат Russia Today, Sputnik, Xinhua News и Philippine News Agency. СМИ, признанные подконтрольными властям, смогут обжаловать свой статус.

При этом, к примеру, телекомпания Al Jazeera не получит маркировку, потому что находится в частной собственности, хотя член королевской семьи Катара является председателем правления компании.