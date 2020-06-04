Житель Кузбасса укусил полицейского и получил срок в колонии строго режима

Городской суд Юрги в Кемеровской области приговорил местного жителя к двум годам восьми месяцам колонии строгого режима — тот укусил полицейского, который задерживал его, сообщает «Интерфакс».

35-летний мужчина пьяным уснул в июне 2019 года на улице. Прохожие вызвали ему скорую помощь, а врачи, в свою очередь, обратились в полицию. От полиции мужчина попытался убежать, а догнавшего его полицейского укусил за руку.

Подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Это далеко не единственный случай, когда задержанные кусали полицейских в 2019 году — например, осенью на три года колонии общего режима за это осудили мужчину с ВИЧ, тогда же завели уголовное дело против укусившего сотрудника полиции на Камчатке, а летом — на жительницу Нижневартовска.