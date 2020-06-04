Lego попросила не рекламировать наборы с полицией и пожертвовала 4 млн долларов на борьбу с расизмом

В список не рекомендованных к рекламе вошли более 30 наборов, пишет сайт ToyBox. Некоторые из них включают в себя фигурки полицейских. Сами наборы не изъяты из продажи — их можно приобрести всеми доступными способами.

Компания Lego попросила магазины не рекламировать ее наборы конструкторов с полицейскими и Белым домом, а также пожертвовала 4 млн долларов организациям, которые помогают чернокожим детям. Это решение компании связано с продолжающимися в США протестами против расизма и жестокости полицейских.

Протесты и беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. В десятках городов ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Тем не менее активисты начали добиваться своего: прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Что сейчас происходит в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале.

Ранее Lego выпустила конструктор-перевертыш по мотивам сериала «Очень странные дела», модель «Звездного разрушителя» больше метра длиной и даже линейку Dots, детали из которой можно использовать в дизайне и декоре. Кроме того, из деталей конструктора собрали Bugatti, которая разгоняется до 20 км/ч, а недавно Lego и Nintendo анонсировали совместный интерактивный конструктор по мотивам серии игр Super Mario Bros.