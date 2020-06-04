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Варваре Карауловой запретили выходить из дома по ночам в течение девяти лет

Федор Кузьмин
Вчера в 21:51

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор над экс-студенткой МГУ Варварой Карауловой, ранее осужденной за попытку присоединиться к ИГ (террористическая организация, запрещена в России. — Прим. ред.) и уже освободившейся по УДО. Об этом пишет «Интерфакс».

За Карауловой (Александрой Ивановой) установили надзор на 8 лет, 10 месяцев и 23 дня. В течение этого времени бывшей студентке МГУ нельзя будет выходить из дома с 23.00 до 6.00 по московскому времени. Исключения составляют случаи, когда выйти необходимо по работе.

Девушке придется регулярно отмечаться в полиции. Защита Карауловой намерена обжаловать решение суда, рассказал адвокат «Правозащиты открытки» Сергей Бадамшин. Административный надзор устанавливается для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений за теми, кто освободился из мест лишения свободы, отмечает «Интерфакс».

Варвара Караулова, учившаяся на философском факультете МГУ, пропала в мае 2015 года. В июне ее задержали на турецко-сирийской границе и вернули в Москву. Караулова рассказывала, что ехала в Сирию, чтобы выйти замуж за боевика (с женихом она познакомилась онлайн). В октябре ее арестовали по обвинению в попытке присоединиться к террористической организации.

В 2016 году Караулову признали виновной и приговорили к 4 с половиной годам колонии общего режима. В апреле 2019 года она вышла по УДО, а месяц спустя ее адвокат Олег Елисеев сообщил, что они поженятся.

Прочитать текст «Афиши», в котором московские студентки-мусульманки рассказывают о своем отношении к религии, взаимодействии с однокурсниками и о том, в каких случаях стоит носить платок, можно здесь.

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