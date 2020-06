Разлив нефти под Норильском, номинанты BAFTA и другие новости дня

В России за прошедшие сутки выявили 8831 нового пациента с COVID-19, больше всего их в Москве и Подмосковье. В стране зарегистрированы уже 441 108 случаев заражения коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что жители столицы смогут вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса примерно через год, а носить маски, возможно, придется до осени. Он заявил, что после снятия ограничений будут уничтожены все данные из приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков.

Центризбирком запретил СМИ наблюдать за подсчетом результатов голосования по поправкам к Конституции. Присутствовать при обработке бюллетеней получат право только наблюдатели под контролем членов избирательной комиссии.

YouTube заблокировал на одном из каналов агитационный ролик, где важность поправок в Конституцию объясняется высмеиванием персонажа-гея. Причиной блокировки стал запрет дискриминационных высказываний сервисом.

Российский Гринпис оценил в 6 млрд рублей восстановление гидросферы Таймыра после утечки нефтепродуктов в Норильске. Что там произошло — читайте в материале «Афиши Daily».

Основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера. «Разблокировка позволила бы 30 млн пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис», — считает Дуров.

Члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премий BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awards. Больше всего номинаций у мини-сериала HBO «Чернобыль».

Электронный проект рэпера Басты Gorilla Zippo представил видео на трек «Room Inside My Head». Это сингл с дебютного альбома группы — «Vol. 1».

Британская рэп-группа The Streets выпустила сингл «I Wish You Loved You As Much As You Love Him» со своего грядущего микстейпа, у рэпера из Детройта Teejayx6 вышла протестная песня «Black Lives Matter» по мотивам протестов против расизма в США, а Иван Дорн записал саундтрек для нового сериала «Чики».

Телеканал HBO выпустил тизер сериала «Страна Лавкрафта», снятого по одноименной книге американского писателя Мэтта Раффа. Шоу выйдет в августе, точная дата пока не называется.