Земля сыграет в шахматы с космосом 9 июня

Московский Музей космонавтики, госкорпорация Роскосмос и Федерация шахмат России при поддержке соцсети «ВКонтакте» проведут 9 июня шахматный матч между Землей и космосом. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Партия пройдет ровно полвека спустя после первой шахматной партии «Космос-Земля», которая была сыграна 9 июня 1970 года, отмечают организаторы. В матче примут участие летчик-космонавт и герой России Анатолий Иванишин и космонавт Иван Вагнер, которые будут «вести сражение» с борта Международной космической станции.

«Представителем Земли» станет чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Сергей Карякин. Он будет вести партию из московского Музея космонавтики. Как и 50 лет назад, право первого хода будет предоставлено космическому экипажу, уточняют представители мероприятия.

Посмотреть русскоязычный эфир можно будет на странице музея в «ВКонтакте», а также на страницах партнеров. Матч с комментариями на английском языке будет транслироваться на ютьюб-канале Роскосмоса. Эфир начнется в 11.45 по московскому времени здесь.