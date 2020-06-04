Шесть автокинотеатров запустят в Подмосковье с 11 июня

В Московской области со следующей недели запустят шесть автомобильных кинотеатров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя министра культуры региона Валентины Лихановой.

Площадки запустят с 11 июня. Автокинотеатры откроют в городских округах Одинцовский, Пушкинский, Балашиха, Истра и Домодедово. При этом в Одинцовском округе будут открыты сразу два автокинотеатра.

Билборды с расписанием и местоположением кинотеатров разместят в муниципалитетах, заявила Лиханова, а просмотр фильмов на площадках будет бесплатным. Организацией подобных площадок, по словам замминистра, на территории региона занялись и частные сети кинотеатров.

О намерениях запустить автокинотеатр в Подмосковье ранее заявляла сеть «Каро Фильм». По словам представителей сети, в автокинотеатрах будут показывать популярные фильмы прошлых лет, недавние кинопремьеры и фестивальное кино проекта «Каро.Арт». Экраны разместят на больших парковках, билеты на такие кинопоказы можно будет купить онлайн (сколько будет стоить билет, пока неизвестно) и по ним проехать на любое место. Также можно будет заказать попкорн и напитки, которые сотрудники кинотеатра принесут прямо к машине.