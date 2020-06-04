Электронное голосование по Конституции хотели провести в пяти регионах, но проведут только в двух

Комиссия Центризбиркома разрешила провести электронное голосование по поправкам в Конституцию в двух регионах — Москве и Нижегородской области. Об этом на заседании ЦИК заявила его глава Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Заявки на проведение интернет-плебисцита подавали пять субъектов — Москва, Петербург, Нижегородская область, Красноярский край и Карелия. Однако идею провести дистанционное голосование в трех из них не поддержали большинство членов ЦИК.

Относительно Петербурга, заявила Памфилова, есть несколько проблем. Одна из них — неспособность городского избиркома организовать процесс так, чтобы он вызвал общественное доверие и консенсус. В Карелии интернет-плебисцит решили не проводить из‑за разницы часовых поясов.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. На нем не будут записывать паспортные данные граждан (достаточно будет подписи избирателя), а представители СМИ не смогут наблюдать за подсчетом его результатов. «Афиша Daily» разбиралась, как будет проходить плебисцит о каких поправках нужно узнать перед тем, как отдать свой голос.