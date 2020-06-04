В Москве построят здание в стиле Minecraft. Вот как оно будет выглядеть

Новое очистное сооружение Мосводостока на Ленинской Слободе будет похоже на модель из Minecraft. Все благодаря необычным 3D-фасадам с черными и желтыми панелями. Фотографии строения, будто взятого из 8-битной игры, опубликовала Москомархитектура.
Здание построят из кирпича, оштукатурят и покрасят в черный цвет. Затем фасады частично облицуют алюминиевыми панелями черного и желтого цвета. Они будут загибаться под разными углами, что и создаст 3D-эффект.
Обща площадь очистного сооружения составит около тысячи квадратных метров. Оно объединит подземную резервуарную часть и наземную техническую, где разместят основные механизмы по очистке воды.
Главный архитектор города Сергей Кузнецов отметил, что для Москвы опыт работы с такими объектами — действительно необычный, и он приветствует подобные проекты. Когда построят новое сооружение «Мосводостока», не уточняется.
Хоть здания как из Minecraft редко появляются в реальных городах, в самой игре постройки из реальных городов не редкость. Так, в майнкрафте создавали копии корпуса «Вышки», екатеринбургского концертного зала, берлинского клуба Berghain и даже целого (ну, почти) Краснодара.