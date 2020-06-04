В Москве построят здание в стиле Minecraft. Вот как оно будет выглядеть

Новое очистное сооружение Мосводостока на Ленинской Слободе будет похоже на модель из Minecraft. Все благодаря необычным 3D-фасадам с черными и желтыми панелями. Фотографии строения, будто взятого из 8-битной игры, опубликовала Москомархитектура.

Здание построят из кирпича, оштукатурят и покрасят в черный цвет. Затем фасады частично облицуют алюминиевыми панелями черного и желтого цвета. Они будут загибаться под разными углами, что и создаст 3D-эффект.