Объявлены номинанты премии BAFTA

Члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премий BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awards. Об этом пишет Variety. Полный список номинантов опубликован на сайте премии.

Больше всего номинаций, в том числе «Лучший мини-сериал», у «Чернобыля» — многосерийную драму о событиях на Чернобыльской АЭС и ядерной катастрофе отметили в 14 категориях. В прошлом году столько же номинаций было у сериала «Убивая Еву» — один из самых высоких результатов в истории премии.

На звание лучшего актера по версии BAFTA претендует Джаред Харрис (в «Чернобыле» сыграл Валерия Легасова), а на звание лучшего актера второго плана — Стеллан Скарсгорд (Борис Щербина).

Историческая драма Netflix «Корона» получила семь номинаций, а комедийное шоу «Дрянь» — шесть. Телеканал Би-би-си получил 79 номинаций (это самый большой результат среди каналов в этом году), а вот проекты Netflix отметили в 24 категориях.

Номинантов должны были объявить в марте, а награды вручить 26 апреля и 17 мая, однако даты были скорректированы из‑за пандемии коронавируса. Теперь церемония награждения премии BAFTA TV Craft Awards пройдет 17 июля, а BAFTA TV Awards — 31 июля. Лауреаты получат награды онлайн, а съемки мероприятий пройдут с применением норм социального дистанцирования.

Прочитать о сценаристке и продюсере Фиби Уоллер-Бридж, создавшей «Дрянь», можно здесь. Рецензию Станислава Зельвенского на главный хит BAFTA читайте здесь.