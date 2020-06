Ноэл Галлахер признался, что однажды потерял книжку с текстами для Oasis

Бывший вокалист брит-поп-группы Oasis Ноэл Галлахер признался, что в начале 1990-х потерял записную книжку со стихами для текстов песен, когда их вышвырнули из отеля за дебош.

«Было дело, я потерял тексты Oasis в начале нашего пути. Нас вышвырнула из отеля в Манчестере — The Britannia, The Midland… какого‑то из них — полиция, и книжка с текстами пропала. Ее так и не нашли, на дворе стоял то ли 1993-й, то ли 1994-й, так что кто‑то наверняка выбросил ее в мусорную корзину», — рассказал Ноэл Галлахер в подкасте «Funny How?» Мэтта Моргана.

Oasis распалась в 2009 году из‑за конфликта Ноэла и Лиама Галлахеров. После этого оба брата начали отдельную карьеру — Ноэл в 2010 году создал группу Noel Gallagher’s High Flying Birds, с которой выступает с тех пор.

В прошлом году Лиам Галлахер выпустил свой второй сольный альбом «Why Me? Why Not», его персональный дебютник «As You Were» вышел в 2017 году и получил платиновый статус. В этом январе он заявил, что третий альбом станет для него последним, так как в ближайшие годы возможно возрождение Oasis.

Ноэл Галлахер и его группа Noel Gallagher’s High Flying Birds выпустили очередной мини-альбом «Blue Moon Rising» в этом марте.