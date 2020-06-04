Snapchat перестал продвигать посты Трампа из‑за его угроз в адрес протестующих

Snapchat перестанет продвигать посты президента США Дональда Трампа — сообщения с его аккаунта в сервисе больше не будут отображаться во вкладке «Интересное». Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.

На такой шаг соцсеть пошла в ответ на угрозы Трампа встретить протестующих «злыми собаками» и «зловещим оружием». «Мы не будем делать громче голоса, которые разжигают расовое насилие и несправедливость», — заявил представитель Snapchat.

Сообщения Трампа до сих пор можно прочитать в сервисе, если подписаться на его аккаунт или найти его в поиске. Обычно платформы вводят санкции против популярных аккаунтов, если их владельцы нарушают внутреннюю политику сервиса, однако в этом случае не уточняется, какие именно правила нарушил президент США.

В ответ на решение Snapchat представители предвыборной кампании Трампа обвинили сервис в «активном участии в подавлении избирателей».

Подобным образом Трамп отреагировал и на действия Twitter, который пометил несколько сообщений президента как недостоверные. В одном из твитов политик заявлял, что голосование по почте в Калифорнии может привести к фальсификациям. Twitter, в свою очередь, пометил их ссылкой на материалы CNN и Washington Post, где говорилось, что такой вид голосования редко приводит к нарушениям.

Позже соцсеть пометила еще один твит Трампа — с угрозами в адрес протестующих — как «героизирующий насилие». О том, как американский президент начал большой скандал с участием популярных соцсетей, Марка Цукерберга и сотрудников Facebook, можно прочитать здесь.