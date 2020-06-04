На журналиста составили протокол, потому что он опубликовал новость о смерти врача раньше властей

На журналиста «Московского комсомольца в Томске» Станислава Микрюкова составили административный протокол за распространение фейка. Причиной послужило то, что он опубликовал новость о смерти врача от коронавируса раньше, чем власти.

По информации издания, Микрюков опубликовал текст, ссылаясь на свои источники, а через два дня информацию о погибшем враче подтвердили официально. Теперь журналиста хотят привлечь к ответственности по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».

«По мнению полицейских, статья, опубликованная на сайте «МК в Томске», могла «причинить вред жизни и здоровью граждан», «создать помехи в работе объектов жизнеобеспечения». В чем именно это выразилось — в протоколе ни слова. Тем не менее за это правонарушение мне пригрозили штрафом в размере от 30 до 100 тыс. рублей», — рассказал Микрюков.

Он считает, что материал о смерти врача — это только повод для преследования, а настоящая причина заключается в предыдущих материалах: например, о ректоре СибГМУ Ольге Кобяковой, которая в разгар пандемии съездила в Швецию, после чего вернулась в Томск и не ушла на карантин.