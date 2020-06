Британский рэп-проект The Streets выпустил новый сингл

Британский рэп-проект The Streets выпустил сингл «I Wish You Loved You As Much As You Love Him», записанный совместно с Donae’o и Greentea Peng.

«Это летняя клубная песня. Donae’o — король британской фанк-музыки, так что эта коллаборация благословлена небесами», — заявил основатель The Streets Майк Скиннер.

Трек войдет в микстейп «None of Us Are Getting Out of This Life Alive», который группа выпустит в июле. На днях вышел 20-минутный документальный фильм о работе над этим релизом.