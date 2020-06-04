Gorilla Zippo выпустил клип на трек «Room Inside My Head»

В клипе (хотя видео можно назвать и короткометражкой) главного героя преследуют довольно странные музыканты. Мелькают и сам Баста с Киевстонером.

Пластинка «Vol. 1» вышла в конце апреля. Василий Вакуленко выступил в роли электронного продюсера, лишь на некоторых треках он напевает и начитывает на русском и английском языках. Послушать альбом и почитать подробнее о Gorilla Zippo можно здесь.