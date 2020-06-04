«Jay Z разрушил дружбу Бейонсе»: кликбейт в твиттере стали использовать для поддержки жертв насилия

В твиттере появились треды с фейковыми заголовками о долгожданных новых альбомах звезд и сплетнях о личной жизни селебрити. Ссылки под ними ведут на сайты с петициями в поддержку жертв полицейского (и не только) насилия. На это обратило внимание издание Dazed. Например, под сообщением с обещанием раскрыть соавторов нового альбома Рианны даны ссылки на петиции на сайте Change.org и сбор средств на краудфандинг-платформе GoFundMe. Разумеется, никаких подробностей о релизе певицы или ее соавторах там нет: авторы петиций призывают поддержать движение Black Lives Matter, а также добиться справедливости для Белли Муджинги, погибшей из‑за нападения на нее человека, зараженного коронавирусом, и жертв полицейского насилия Джорджа Флойда и Бреоны Тейлор.

Под другим постом с сообщением о коллаборации Louis Vuitton и Supreme также приведена ссылка на помощь для Black Lives Matter. «Если вы хотели что‑нибудь прикупить, то вы просто обязаны сделать пожертвование в одну из организаций», — написал фешен-журналист и фотограф Марк Ричардсон, создавший фейк-тред.

tbh, can't believe with everything going on this is going ahead, but full story here: https://t.co/HCXLs5J9Yg pic.twitter.com/oTR7Soqbap — Marc Richardson (@quicklongread) June 3, 2020 «Честно говоря, не могу поверить, что это происходит, полная история здесь»

Пост с кликбейт-подводкой «Как Jay Z разрушил дружбу Рианны и Бейонсе» тоже не приводит никаких деталей этой фейковой истории. Под ним содержатся ссылки на петиции в поддержку BLM и Джорджа Флойда, а также требования снять обвинения с 27-летней Марши Джонс, подвергшейся нападению и потерявшей ребенка, и 28-летнего Майкла Дина, застреленного офицером полиции.

Джордж Флойд погиб при задержании 25 мая в Миннеаполисе. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать. Сейчас все сотрудники полиции, участвовавшие в задержании, арестованы. Того, кто поставил ногу на шею афроамериканца, обвиняют в в убийстве без умысла, ему грозит до 40 лет лишения свободы. Троих остальных обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству. После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия. Кое-где протесты переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами. В десятках городов ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Сегодня стало известно, что Флойд был болен коронавирусом. Болезнь протекала бессимптомно и не могла стать причиной смерти. В заключении судмедэксперта говорится, что смерть была вызвана именно сдавливанием шеи: Флойд не мог дышать, и у него остановилось сердце. К тому же у него была гипертоническая болезнь сердца.