Бывший басист Nirvana похвалил речь Трампа о подавлении беспорядков. В соцсетях его раскритиковали

Бывший басист Nirvana Крист Новоселич похвалил Дональда Трампа за его речь о подавлении беспорядков. Выступая в Белом доме, президент США заявил, что направил тысячи вооруженных солдат, чтобы остановить мародерство и вандализм, пишет Guardian.

Новоселич написал в фейсбуке: «Вау! Я знаю, многие из вас терпеть его не могут, но с этой речью Трамп оказался на коне». «Я согласен, что президент не должен посылать армию в города, и считаю, что у него не должно быть такой возможности по закону, однако тон в этой речи сильный и прямой», — добавил музыкант.

Новоселич также заявил, что беспорядки выглядят как «левое восстание», и, если бы «патриоты-милитаристы» устраивали бы «такого рода ад», левые приветствовали бы вмешательство федерального центра. «Большинство американцев хотят мира в своих общинах, и президент Трамп говорил об этом желании», — считает артист.

Пользователи в соцсетях раскритиковали Новоселича, в результате ему пришлось удалить свой аккаунт в твиттере и сделать приватной страницу в фейсбуке. Позже музыкант пояснил, что не поддерживает никакую крупную партию или кандидата, и назвал безумием, что ему приходится объяснять, что он против фашизма и авторитарного государства. «Я верю в цивилизованное общество, и мы все должны работать над этим», — заключил артист.

Протесты, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, проходят в США уже больше недели. Из‑за них ввели комендантский час в десятках американских городов, а президента Трампа пришлось на час укрыть в бункере, когда демонстранты подошли к Белому дому.

Трамп неоднократно выступал за жесткое подавление беспорядков, он сравнивал ситуацию с войной и обещал сажать протестующих на «5 или 10 лет». Поведение президента критикуют активисты и ряд политологов. По их мнению, когда начались мирные протесты, он не пытался усмирить толпу и объединить людей, а вместо этого принялся «играть в политику» и «болтать о грядущих выборах».