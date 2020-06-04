Спикер Мосгордумы ответил на расследование ФБК. Он не исключает судебного разбирательства

перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Житель Кузбасса укусил полицейского и получил срок в колонии строго режима Вчера в 22:42
Lego попросила не рекламировать наборы с полицией и пожертвовала 4 млн долларов на борьбу с расизмом Вчера в 22:08
Варваре Карауловой запретили выходить из дома по ночам в течение девяти лет Вчера в 21:51
Bandes Annonces Cinéma Любовь и море в трейлере фильма Франсуа Озона «Лето 85-го»
Любовь и море в трейлере фильма Франсуа Озона «Лето 85-го» Вчера в 21:20
Земля сыграет в шахматы с космосом 9 июня Вчера в 20:48
Разлив нефти под Норильском, номинанты BAFTA и другие новости дня Вчера в 20:34 Дайджест
Шесть автокинотеатров запустят в Подмосковье с 11 июня Вчера в 20:27
Сергей Собянин: в Москве большинство ограничений снимут уже к 1 июля Вчера в 20:25
Мадс Миккельсен и много алкоголя в трейлере фильма «Еще по одной» Вчера в 19:10
Flying Lotus Flying Lotus выпустил инструменталы альбома «Flamagra» в его делюкс-издании
Flying Lotus выпустил инструменталы альбома «Flamagra» в его делюкс-издании Вчера в 19:01
Объявлены номинанты премии BAFTA Вчера в 18:16
Электронное голосование по Конституции хотели провести в пяти регионах, но проведут только в двух Вчера в 18:08
Ноэл Галлахер признался, что однажды потерял книжку с текстами для Oasis Вчера в 17:34
В Москве построят здание в стиле Minecraft. Вот как оно будет выглядеть Вчера в 17:24
На журналиста составили протокол, потому что он опубликовал новость о смерти врача раньше властей Вчера в 16:59
@lyubovarkus/Facebook Любовь Аркус назвала нового главного редактора «Сеанса» и рассказала о дальнейших планах
Любовь Аркус назвала нового главного редактора «Сеанса» и рассказала о дальнейших планах Вчера в 16:56
Британский рэп-проект The Streets выпустил новый сингл Вчера в 16:38
Snapchat перестал продвигать посты Трампа из‑за его угроз в адрес протестующих Вчера в 16:21
Gorilla Zippo выпустил клип на трек «Room Inside My Head» Вчера в 16:01
Дэвид Линч присоединился к протесту против расизма Вчера в 15:57
Отключить рекламу

Спикер Мосгордумы ответил на расследование ФБК. Он не исключает судебного разбирательства

Федор Кузьмин
Вчера в 14:38

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников ответил на расследование Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированных 870 млн рублей. Он не исключил обращения в суд, пишет «Интерфакс».

О том, что его юристы рассматривают возможность обращения в суд в связи с роликом Шапошников заявил в эфире передачи «Полный контакт» радиостанции «Вести ФМ». По словам Шапошникова, демонстрация Навальным его персональных данных в расследовании «точно является нарушением».

В видеоролике ФБК, в частности, говорилось, что в 2018 году спикер Мосгордумы внес «живыми деньгами» 870 млн рублей в уставной капитал компании «Ваш консалтинг», в результате чего 99% доли компании перешли к Шапошникову от его отца. При этом депутат задекларировал в 2018 году лишь 24,5 млн рублей. «Заработал 24 млн, а потратил 870 млн. На что Шапошников рассчитывает вообще?» — спрашивает на видео Навальный.

По данным «СПАРК-Интерфакс», кроме фирмы «Ваш консалтинг» Шапошников владеет компанией «Северянин». Первая по итогам 2019 года отчиталась об убытках на 4,3 млн рублей, вторая — на 7,6 млн рублей.

Депутат объяснил указанный в декларации за 2019 год доход в 1,9 млрд рублей продажей 100% акций «Северянина». Он отметил, что «Северянин» — это «достаточно крупная компания с большим имущественным комплексом, с большим земельным участком». Доход в 870 млн не был указан, потому что на момент подачи декларации сделка по продаже ценных бумаг еще не была закрыта, сообщил депутат.

«Мне скрывать нечего. Во всех декларациях, которые сдавались, начиная с 2014 года, с момента, как был избран депутатом Мосгордумы, вся информация отражена полностью. Действительно, в 2018 году был продан 100%-ный пакет акций «Северянина», — рассказал спикер. — Акции я приобретал на протяжении многих лет, еще до того, как стал депутатом Мосгордумы, до того, как стал муниципальным депутатом. Помимо этого, я никогда не скрывал, что был председателем совета директоров этой организации, я был заместителем генерального директора. Это деньги заработаны не за один год, это то, что было заработано на протяжении 28 лет моей работы, за исключением последних лет, как нахожусь на госслужбе».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
поп
«O-Zine Pride Festival»: Ройшн Мерфи (онлайн-трансляция)
Безупречный диско-маньеризм для настоящих ценителей
классика
Моцарт. Реквием (онлайн-трансляция)
Концерт в память жертв COVID-19
поп
Стинг
Романтика и релаксация от небожителя современной поп-музыки
рок
Фиби Бриджерс (онлайн-трансляция)
Мягкий и пронзительный фолк-рок от запоминающейся артистки
рок
#Savethescene: «Деревянные киты», «Пасош», Lucidvox (онлайн-трансляция)
Интересные инди-проекты в поддержку знакового клуба
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире

Другие материалы по темам

Теги
Мосгордума
Фонд борьбы с коррупцией
Интерфакс
Вести ФМ
Люди
Алексей Шапошников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить