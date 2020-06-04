Спикер Мосгордумы ответил на расследование ФБК. Он не исключает судебного разбирательства

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников ответил на расследование Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированных 870 млн рублей. Он не исключил обращения в суд, пишет «Интерфакс».

О том, что его юристы рассматривают возможность обращения в суд в связи с роликом Шапошников заявил в эфире передачи «Полный контакт» радиостанции «Вести ФМ». По словам Шапошникова, демонстрация Навальным его персональных данных в расследовании «точно является нарушением».

В видеоролике ФБК, в частности, говорилось, что в 2018 году спикер Мосгордумы внес «живыми деньгами» 870 млн рублей в уставной капитал компании «Ваш консалтинг», в результате чего 99% доли компании перешли к Шапошникову от его отца. При этом депутат задекларировал в 2018 году лишь 24,5 млн рублей. «Заработал 24 млн, а потратил 870 млн. На что Шапошников рассчитывает вообще?» — спрашивает на видео Навальный.

По данным «СПАРК-Интерфакс», кроме фирмы «Ваш консалтинг» Шапошников владеет компанией «Северянин». Первая по итогам 2019 года отчиталась об убытках на 4,3 млн рублей, вторая — на 7,6 млн рублей.

Депутат объяснил указанный в декларации за 2019 год доход в 1,9 млрд рублей продажей 100% акций «Северянина». Он отметил, что «Северянин» — это «достаточно крупная компания с большим имущественным комплексом, с большим земельным участком». Доход в 870 млн не был указан, потому что на момент подачи декларации сделка по продаже ценных бумаг еще не была закрыта, сообщил депутат.

«Мне скрывать нечего. Во всех декларациях, которые сдавались, начиная с 2014 года, с момента, как был избран депутатом Мосгордумы, вся информация отражена полностью. Действительно, в 2018 году был продан 100%-ный пакет акций «Северянина», — рассказал спикер. — Акции я приобретал на протяжении многих лет, еще до того, как стал депутатом Мосгордумы, до того, как стал муниципальным депутатом. Помимо этого, я никогда не скрывал, что был председателем совета директоров этой организации, я был заместителем генерального директора. Это деньги заработаны не за один год, это то, что было заработано на протяжении 28 лет моей работы, за исключением последних лет, как нахожусь на госслужбе».