В программе Саша расскажет о детстве в Кузьминках, своем отношении к феминизму, родителях, которым плевать на детей, о панических атаках и о том, как написала песню «Обнуляй».

Певица Саша Мусор даст концерт и расскажет о себе в новом выпуске Mint Music Home — ютьюб-шоу от организаторов фестиваля «Дикая мята».

Ведущие программы — продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин и ведущая фестиваля Юкля. Посмотреть программу можно будет завтра, в 13.00, здесь.

Недавно на канале Mint Music Home вышел документальный фильм «Music vs. COVID-19 World Tour» о том, что ждет крупные музыкальные фестивали в будущем. О Саше Мусор «Афиша Daily» писала в конце прошлого года в рамках материала о лейбле «Холодные звуки».

Вот отрывок оттуда: «Это рок не про изящества и хитрости, но про душу нараспашку, сердце навзрыд, правду-матку да любовь-суку. Как это видели мы, также бывшие на том выступлении: девушка с короткими взъерошенными волосами прыгала по сцене и фонтанировала энергетикой. Вместо мерной акустики — безбашенный рок и электрифицированная юношеская непосредственность».