Krec выступит с онлайн- и драйв-ин-концертом в Петербурге

Петербургский хип-хоп-коллектив Krec выступит 21 июня в автомобильном кинотеатре «Кинопаркинг» и одновременно проведет большой онлайн-концерт на платформе Stay.

Драйв-ин-концерт на территории единственного автомобильного кинотеатра Петербурга пройдет в 20.00 по местному времени. «Попасть на концерт смогут первые купившие 170 автомест, однако организаторы рекомендуют соблюдать правила Роспотребнадзора и находиться в машине тем, кто живет вместе, не объединяясь с незнакомыми людьми», — рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

«Krec — долгожитель русского рэпа, в нулевые выступавший с эзотеричным артистом Ассаи и битмейкером Маратом Сергеевым. В рамках сольной карьеры музыкант исполняет олдскульный хип-хоп, охваченный меланхолией и ностальгией по уютному прошлому и ушедшей любви. В качестве музыкального сопровождения — неторопливые ламповые биты с грустными джаз-семплами, иногда — душевная акустическая гитара», — говорится на странице концерта.

Посмотреть концерт онлайн можно на «Афише». Трансляция начнется в 20.00. Билеты можно купить здесь.