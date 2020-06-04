Телефоны на Android массово выходят из строя. Всему виной картинка с озером и закатом

Владельцы телефонов на Android жалуются в соцсетях, что картинка с изображением озера и заката выводит из строя их смартфоны, если поставить ее на рабочий стол. Экран начинает включаться и выключаться, телефон пытается перезагрузиться, и разблокировать его не получается.

Как пишет Би-би-си, под удар попали смартфоны нескольких брендов, включая Samsung и Google Pixel. Отмечается, что ошибка возникает на устройствах с последней версией Android 10, однако не на всех. Так, по словам журналиста, специализирующегося на технологиях, Богдана Петрована, картинка не повлияла на его Huawei 20 Pro, но привела к сбоям в работе Google Pixel 2.

Пока точно не известно, почему такая ошибка происходит. Специалисты компании по кибербезопасности Pen Test считают, что современные смартфоны просто не справляются с обработкой некоторых параметров этой картинки.

Они отмечают, что, поскольку качество цифровых фото увеличилось, телефоны должны определить «цифровое пространство» изображения. Это нужно, к примеру, чтобы отобразить правильный оттенок зеленого.

«Есть несколько способов определения цветового пространства. Некоторые пространства имеют специальные применения в графическом дизайне, поэтому иногда вы видите картинки не в стандартном RGB-формате. Также можно намеренно создать изображения, которые содержат больше информации о цвете, чем могут обработать некоторые устройства», — заявили специалисты, пояснив, что телефоны, похоже, не справляются с подобными вещами применительно к этой картинке.