Гринпис оценил ущерб от аварии в Норильске в 6 млрд рублей

Ущерб от утечки нефтепродуктов в Норильске оценили в 6 млрд рублей. Об этом сообщает экологическая организация Гринпис.

«По расчётам Гринпис, экологический ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд рублей, и это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Прокуратура усматривает в произошедшем признаки уголовного преступления», — говорится на сайте организации.

Со ссылкой на решение норильской прокуратуры Гринпис уточняет, что розлив топлива привел к отравлению почвенного покрова — согласно российским законам, такое правонарушение предполагает наказание в виду исправительных работ сроком до двух лет. Как сообщила ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова, местная река Амбарная загрязнена в десятки тысяч раз выше нормы, а толщина слоя нефтепродуктов — до 20 сантиметров.

Гринпис отмечает, что компания «Норильский никель» может избежать полной финансовой ответственности «с учетом сложившейся практики ухода от ответственности за загрязнение нефтью и нефтепродуктами».

«Хотелось бы также получить от компетентных органов опровержение информации о том, что глава Росприроднадзора пользовалась самолетом Норникеля. Иначе это очень похоже на попытку повлиять на главу природоохранного контрольного ведомства страны в преддверии тщательного разбора аварии, которое неизбежно исходя из её масштабов. Это крайне болезненная ситуация, которая требует ясности», — заметил директор по программам, исследованиям и экспертизе Гринпис Иван Блоков.

Порядка 21 тыс. тонн дизельного топлива выплеснулось на территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. Нефтепродукты попали в реки Амбарная и Далдыкан, прокуратура Норильска сообщала, что площадь загрязнения составила 180 тыс. квадратных километров. Президент России Владимир Путин 3 июня объявил федеральный режим ЧС в связи с аварией.