Американец Джордж Флойд, погибший после задержания, был заражен коронавирусом

Афроамериканец Джордж Флойд, погибший после задержания, был заражен коронавирусом. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на результаты вскрытия.

Болезнь протекала бессимптомно и не могла стать причиной смерти. В заключении судмедэксперта говорится, что смерть была вызвана именно сдавливанием шеи. Афроамериканец не мог дышать, и у него остановилось сердце. К тому же у Флойда была гипертоническая болезнь сердца.

Джордж Флойд погиб при задержании 25 мая в Миннеаполисе. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать.

Сейчас все сотрудники полиции, участвовавшие в задержании, арестованы. Того, кто поставил ногу на шею афроамериканца, обвиняют в в убийстве без умысла, ему грозит до 40 лет лишения свободы. Троих остальных обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.

После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия. Кое-где протесты переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами. В десятках городов ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских.