В России за сутки выявлен 8831 случай коронавируса во всех регионах. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Смоленской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском АО.
За сутки, по официальным данным, умерли 169 пациентов с COVID-19 (за все время — 5384), выздоровели 8666 человек (за все время — более 204 тыс.). Всего в стране зарегистрировано 441 108 случаев коронавируса.
Недавно вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью. «Работа над вакциной идет полным ходом, мы ждем результатов», — заявил он. До того времени, пока не появится вакцина, россиянам придется носить средства индивидуальной защиты, то есть маски и перчатки. Также будут сохраняться некоторые ограничения.