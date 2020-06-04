В России за сутки выявлен 8831 случай коронавируса во всех регионах. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф», где можно найти официальную информацию о распространении заболевания.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области, Петербурге, Нижегородской, Свердловской, Ростовской, Смоленской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском АО.