Сергей Собянин: данные москвичей из «Социального мониторинга» и системы пропусков будут уничтожены

После пандемии коронавируса и снятия ограничений все данные из приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков будут уничтожены. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Их использование (этих данных. — Прим. ред.) возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан», — сказал он.

При этом Собянин добавил, что во время режима самоизоляции стало очевидно, что различные электронные сервисы, в том числе портал «Госуслуги», получат мощный толчок в развитии. «Во многом неповоротливая машина госрегулирования станет более подвижной. Многие процессы пойдут быстрее. И самое главное, отпадет всякая шелуха ненужной суеты. Мы больше будем ценить жизнь и простые человеческие радости», — отметил глава столицы.

В том же интервью он заявил, что «через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни». Масочный режим сохранится до появления массовой вакцины: это произойдет, по информации мэра, в период с октября по февраль.

Ранее сообщалось, что приложение «Социальный мониторинг» требует доступ к местоположению и показателям телефона. К тому же многие его пользователи жаловались на ошибки и выписанные из‑за этих ошибок штрафы.