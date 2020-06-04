Российский завод выставили на продажу на «Авито»

Российский завод «Электроцинк», который расположен во Владикавказе, выставили на продажу. Объявление появилось на «Авито».

Продавец завода — «Уральская горно-металлургическая компания», стоимость — 1,2 млрд. Судя по объявлению, покупатель получит три земельных участка площадью 64,4 гектара, 216 зданий площадью более 432 тыс. квадратных метров, 141 транспортное средство, а также собственную железную дорогу.

В пресс-службе компании отметили, что, несмотря на специализацию предприятия, там возможно производство чего‑то другого. Как пишет телеграм-канал Readovka, завод был одним из основных мест работы для горожан: на нем трудились почти две тысячи человек, в прошлом году половину из них сократили. В объявлении также говорится о «наличии во Владикавказе большого количества квалифицированных рабочих кадров, особенно в металлургии».

В 2018 году на заводе произошел крупный пожар, в результате которого погиб сотрудник МЧС. После этого предприятие находилось на консервации.

На «Авито» можно купить не только российский завод, но и яхту, которая раньше принадлежала Дмитрию Медведеву и фигурировала в расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Судно хотели продать за 134 млн, позже объявление было удалено.