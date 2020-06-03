Ник Кейв подарил фанату свои носки Gucci, чтобы спасти его бар от закрытия

Австралийский музыкант Ник Кейв отправил фанату собственные носки Gucci, чтобы тот продал их на аукционе и спас свой бар от закрытия. Об этом пишет New Musical Express.

Заведение Криса Пердю, которое находится в Лондоне и называется Trinity, лишилось финансовой помощи от государства во время пандемии коронавируса и оказалось на грани закрытия. Друзья предпринимателя, такие же фанаты Nick Cave & The Bad Seeds, решили устроить онлайн-аукцион, чтобы собрать деньги для бара. Они попросили других поклонников группы пожертвовать для аукциона пластинки и другие памятные вещи, особенно если они подписаны Кейвом.

На всякий случай друзья Пердю обратились и к самому Кейву, и он откликнулся на просьбу о помощи. Новые носки Gucci он отправил вместе с плакатом, на котором написано: «Эта пара блестящих носков официально принадлежит Нику Кейву и стоит очень много денег». Онлайн-аукцион начнется 4 июня и продлится неделю.