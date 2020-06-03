Борьба с расизмом и монстрами в тизере сериала «Страна Лавкрафта» от HBO

Телеканал HBO выпустил тизер сериала «Страна Лавкрафта», снятого по одноименной книге американского писателя Мэтта Раффа. Шоу выйдет в августе, точная дата пока не называется.

Действие разворачивается в 1950-е годы. По сюжету 22-летний ветеран корейской войны Аттикус Фриман вместе с подругой Летицией и дядей Джорджем отправляется в путешествие по Америке, чтобы найти своего отца. На протяжении поисков он сталкивается не только с расизмом, но и с настоящими монстрами, будто сошедшими со страниц произведений Говарда Лавкрафта.