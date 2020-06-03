Борьба с расизмом и монстрами в тизере сериала «Страна Лавкрафта» от HBO

Телеканал HBO выпустил тизер сериала «Страна Лавкрафта», снятого по одноименной книге американского писателя Мэтта Раффа. Шоу выйдет в августе, точная дата пока не называется.
Действие разворачивается в 1950-е годы. По сюжету 22-летний ветеран корейской войны Аттикус Фриман вместе с подругой Летицией и дядей Джорджем отправляется в путешествие по Америке, чтобы найти своего отца. На протяжении поисков он сталкивается не только с расизмом, но и с настоящими монстрами, будто сошедшими со страниц произведений Говарда Лавкрафта.
Исполнительным продюсером выступил Джей Джей Абрамс («Звездный путь», «Остаться в живых»). Сценарий написали Миша Грин («Спартак: Кровь и песок», «Герои», «Сыны анархии») и режиссер хорроров «Прочь» и «Мы» Джордан Пил.
Главные роли в сериале исполнили Джонатан Мейджорс («Недруги»), Джурни Смоллетт-Белл («Хищные птицы») и Кортни Б. Вэнс («Закон и порядок: Преступные намерения»).