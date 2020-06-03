Возврат налога самозанятым оформили как президентскую субсидию

Возврат налога самозанятым, который правительство анонсировало в качестве меры поддержки во время пандемии коронавируса, оформили как президентскую субсидию. Об этом сообщает издание «Клерк.ру».

«Проект» обратил внимание, что в банковских приложениях в графе, в которой обычно указывается отправитель, пишут «FNS President», а в приложении «Мой налог» выплату называют президентской субсидией.

Обоснования для того, чтобы называть выплаты именно так, нет, потому что их утверждал не президент, а правительство. Соответствующее постановление было опубликовано 29 мая.