Минтруд оценил число безработных в России в 2,2 млн. Реальное число может быть в 4–5 раз выше

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, сколько, по данным министерства, в России сегодня безработных. Об этом пишет РИА «Новости».

«У нас на сегодняшний день уже 2,2 млн человек признаны безработными и стоят на учете», — заявил он на заседании Общественного совета при министерстве.

Однако реальное число может быть в четыре раза больше. Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко сообщил, что настоящее число — порядка 8 млн человек, а тенденция к росту сохраняется. «Очевидно, что рост официально зарегистрированных безработных, который по последним данным Минтруда превысил два миллиона человек, не дает понимания реальной динамики рынка труда», — сказал он 1 июня.

Основатель Superjob, в свою очередь, оценил реальное количество безработных в России в 10 млн. «Из‑за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Сейчас они выйдут из изоляции — и мы сразу увидим рост безработицы. Реальное число безработных раз в 5–6 выше. Мы считаем, что работу уже потеряли порядка 10 млн человек. К осени цифра может вырасти до 20 млн», — заявил он.

В конце мая президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда заявил, что в России официально зарегистрировано 1,9 млн безработных. До начала пандемии, как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, количество зарегистрированных безработных составляло 725 тыс.