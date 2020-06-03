Женщину-трансгендера осудили за рисунки, вышел альбом Yanix и другие новости дня

За прошедшие сутки в России выявили 8536 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Москве и Подмосковье.

Верховный суд Башкирии оправдал уфимских полицейских по делу об изнасиловании 23-летней дознавательницы. Такое решение приняли, потому что «никаких доказательств вины не было».

В Брянске женщину-трансгендера Мишель, опубликовавшую у себя в «ВКонтакте» рисунки с изображением персонажей из японских мультфильмов, признали виновной в распространении порнографии с несовершеннолетними. Суд приговорил ее к году и семи месяцам исправительных работ и штрафу в 50 тыс. рублей.

Вышло новое видео от РИА ФАН, призывающее голосовать за поправки к Конституции: в нем ребенок сокрушается о том, что у него нет шанса стать министром. При этом в ЦИК заявили, что агитация за или против поправок по закону запрещена.

В Париже более 20 тыс. человек вышли к зданию городского суда на акцию против полицейского произвола. Она была посвящена памяти 24-летнего чернокожего француза Адама Траоре, который погиб при задержании в 2016 году.

Канадский певец The Weeknd пожертвовал 500 тыс. долларов (более 34 млн рублей) трем организациям, защищающим права афроамериканцев. Он добавил, что ждет пожертвований от всех толстосумов.

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал свое участие в недавнем агитационном ролике о поправках к Конституции от телеканала RT. Он заявил, что его обманули: когда он снимался в видео, текст поправок выглядел иначе.

Instagram добавил в России кнопку заказа еды в аккаунтах и стикер для сторис «Заказ еды». Так соцсеть хочет помочь ресторанам и малому бизнесу получить поддержку от клиентов на карантине.

Рэпер Yanix опубликовал новый альбом «SS 20». В нем 12 песен, среди них — совместки с Obladaet и GONE.Fludd.

Вышли новые клипы: Иван Дорн обрел суперсилы в видео «Wasted», Noize MC поделился минималистичным видео на новый трек «Давай сбежим», а шотландская группа Travis выпустила ролик на песню «A Ghost».

На очередную встречу из цикла «Киновечера в «Доме с маяком» придут режиссер Нигина Сайфуллаева («Верность») и актер Алексей Агранович («Юморист»). Мероприятие пройдет 4 июня, в 19.00 по московскому времени.