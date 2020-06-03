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Вышел новый альбом Run the Jewels «RTJ4»

Федор Кузьмин
Вчера в 19:34

Американский хип-хоп-дуэт Run the Jewels опубликовал альбом «RTJ4», записанный в знаменитой лос-анджелесской студии Рика Рубина Shangri-La и в нью-йоркской Electric Lady. Послушать его можно в Apple Music.

На пластинке 11 треков. Среди них фиты с Greg Nice и DJ Premier («Ooh La La»), 2 Chainz («Out of Sight»), Фарреллом Уильямсом («Ju$t»), Джошем Хоммом и Мейвисом Стейплзом («Pulling the Pin»).

«Мы решили послать к черту ожидания, — говорит дуэт. — В мире сейчас творится полная неразбериха, поэтому вот вам новая порция музыки, которая вас отвлечет и, надеемся, взбодрит. Берегите себя и не теряйте надежду. И спасибо вам за то, что у этой парочки друзей есть возможность заниматься тем, что они так любят».

Ранее члены группы Киллер Майк и Эл-Пи презентовали первый трек с пластинки. Потом опубликовали еще один сингл с «RTJ4» — «Ooh La La».

Предыдущий альбом группы назывался «Run the Jewels 3», он вышел в декабре 2016 года. В 2018 году на ютьюб-канале Adult Swim группа выпустила клип на песню «Oh Mama». В нем появились Рик и Морти — они путешествовали по космосу и устраивали засады пришельцам.

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