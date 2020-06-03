«Мой папа изменил мир»: дочь погибшего Джорджа Флойда попала на видео звезды NBA

Бывший американский игрок в баскетбол Стивен Джексон опубликовал видео с шестилетней дочерью погибшего Джорджа Флойда Джиджи. Посмотреть его можно в инстаграме экс-баскетболиста NBA.

На видео девочка, сидящая на плечах у Джексона, улыбается и кричит: «Мой папа изменил мир». Баскетболист, который является другом семьи погибшего Флойда, решил заменить девочке отца. В его инстаграме есть ссылка на сбор денег для девочки и ее матери на краудфандинг-платформе GoFundMe. На данный момент собрано уже 627 тыс. долларов.

«Не бойся, брат. Джиджи на моем попечении. Знай это. Я всегда поддерживаю братьев, ради них я готов на все», — написал Джексон.