«Мой папа изменил мир»: дочь погибшего Джорджа Флойда попала на видео звезды NBA

Бывший американский игрок в баскетбол Стивен Джексон опубликовал видео с шестилетней дочерью погибшего Джорджа Флойда Джиджи. Посмотреть его можно в инстаграме экс-баскетболиста NBA.
На видео девочка, сидящая на плечах у Джексона, улыбается и кричит: «Мой папа изменил мир». Баскетболист, который является другом семьи погибшего Флойда, решил заменить девочке отца. В его инстаграме есть ссылка на сбор денег для девочки и ее матери на краудфандинг-платформе GoFundMe. На данный момент собрано уже 627 тыс. долларов.
«Не бойся, брат. Джиджи на моем попечении. Знай это. Я всегда поддерживаю братьев, ради них я готов на все», — написал Джексон.
После того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, в США начались беспорядки. Полицейский повалил Флойда на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать.
Протесты охватили всю страну: во многих городах ввели комендантский час, сообщалось о погибших и раненых с обеих сторон. Когда протестующие подошли к Белому дому, Дональд Трамп укрылся в бункере.
На беспорядки отреагировали многие общественные деятели, например рэпер LL Cool J, зачитавший эмоциональный фристайл о том, почему протесты были неизбежны. В протестах очно или виртуально участвует и музыкальная индустрия. Погромы также затронули районы с магазинами люксовых брендов и уличной одежды; узнать, как отреагировали они, можно здесь.