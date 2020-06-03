Двухдневный марафон «Эфир из Дома: Save the Scene» покажут на «Афише»

«Афиша» проведет 6 и 7 июня эксклюзивные трансляции онлайн-марафона «Эфир из Дома: Save the Scene», организованного столичным клубом Powerhouse Moscow.

В лайнапе — группы «Деревянные киты», «Пасош», Lucidvox, «Казускома», «Сад имени Федора», «Нотэберд», Juncti и Kymatic. Также в марафоне примут участие поэт Илья Мазо и вокалист группы «Увула» Алексей Августовский. Список артистов будет пополняться, за обновлениями можно следить здесь.

В течение двух дней музыканты будут выходить в эфир из разных локаций Powerhouse. В перерывах между выступлениями ведущие марафона Петр Чинават и Алексей Розин будут общаться с музыкантами и гостями онлайн-эфира.

Трансляции будут доступны здесь и в социальных сетях «Афиши». Начнутся они в 18.00 и в субботу, и в воскресенье. Посмотреть концерты можно бесплатно, но организаторы просят поддержать Powerhouse в непростое время. Собранные деньги пойдут на оплату аренды дома, где находится клуб.