Сервис групповых видеозвонков Zoom добавит сквозное шифрование данных для пользователей с платной подпиской и будет сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами для поиска преступников, сообщает Bloomberg.

«Мы точно не хотим давать это [сквозное шифрование звонков] пользователям с бесплатными аккаунтами, так как хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами в случае, если кто‑то использует Zoom со злым умыслом», — заявил глава компании Эрик Юань.

Решение руководства компании связано с тем, что недобросовестные пользователи — тролли, спамеры, пранкеры и преступники — используют в основном бесплатные аккаунты для своей деятельности в Zoom.

Во время пандемии коронавируса и масштабного карантина Zoom стал пользоваться бешеной популярностью, так как оказался одним из немногих способов для эффективной коммуникации в условиях вынужденной самоизоляции. По данным компании, число зарегистрированных пользователей выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, а в некоторые удачные дни с помощью сервиса общались около 300 млн человек.

Однако у Zoom серьезные проблемы с безопасностью общения и конфиденциальностью личных данных пользователей. В начале апреля, например, несколько тысяч записей частных видеозвонков в сервисе попали в открытый доступ, тогда же некий российский хакер продал в даркнете около 500 тыс. аккаунтов в сервисе.