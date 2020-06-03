Рошин Мерфи, Pussy Riot и Манижа выступят на диджитал-прайде «Открытых»

На фестивале выступят квир-френдли-артисты и отечественные квир-группы. Среди них Рошин Мерфи , Манижа, Pussy Riot, Дориан Электра, Mirèle, Sado Opera, Хлоя, Августин, Groza, Scarlett La Queen, SVRNY, Hristina, «Сверкай», «Тема креста» и Young Adults. Также специально для фестиваля Mujuice записал прайд-микс.

Список артистов будет пополняться, за их выступлениями можно следить в инстаграме «Открытых». К примеру, 4 июня в 18.00 там появится перформанс Рошин Мерфи.

Кроме музыкальной программы на O-Zine Pride Festival будет и лекционная часть. «Открытые» проведут лекции и паблик-токи о российской квир-культуре, освещении трансгендерных людей в СМИ, сексуальности и гендере. Их также можно будет посмотреть в инстаграме издания, подробные темы и список участников объявят позже.

Журнал «Открытые» в октябре 2018 года запустили авторы «Афиши Daily» Дима Козаченко и Света Дурбой, фотограф Даша Глобина, а также ведущая телеграм-канала «Помыла руки» Саша Казанцева. Позже к проекту присоединились Мария Лацинская, Антон Данилов, Анна Филиппова и Слава Русова. Цель издания — показать, как люди разных идентичностей создают свое «безопасное пространство» в условиях общественного неприятия, а также помочь представителям ЛГБТК+ чувствовать себя «заметнее и уютнее».