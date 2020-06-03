Активисты от имени поссума подали в суд на лесозаготовщиков и выиграли дело

В австралийском штате Виктория в 2017 году местные экоактивисты Friends of the Leadbeater’s Possum («Друзья поссума Ледбитера») подали в суд от имени поссума на лесопромышленную компанию VicForests и спустя три года выиграли дело, сообщает издание The Conversation.
Поссум Ледбитера стал символом фауны Виктории в 1971 году, но с тех пор его популяция резко сократилась: по подсчетам исследователей, в штате осталось всего около 1200 особей, и даже им угрожает вымирание из‑за массовой вырубки леса.
По законам Австралии, ряд лесозаготовочных работ освобожден от природозащитных федеральных законов — фактически интересы лесопромышленников в этом случае стоят выше цены жизней вымирающих видов.
Тем не менее «Друзья поссума Ледбитера» (небольшая группа, деньги на судебные издержки ей пришлось собирать с помощью краудфандинга) смогли доказать, что VicForests нарушила даже эти законы и проводила работы, которые, вполне подпадают под федеральное природоохранное законодательство. Также компания не исследовала угрозы экосистеме лесов и не заботилась о судьбе вымирающих видов.