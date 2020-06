Активисты от имени поссума подали в суд на лесозаготовщиков и выиграли дело

В австралийском штате Виктория в 2017 году местные экоактивисты Friends of the Leadbeater’s Possum («Друзья поссума Ледбитера») подали в суд от имени поссума на лесопромышленную компанию VicForests и спустя три года выиграли дело, сообщает издание The Conversation.

Поссум Ледбитера стал символом фауны Виктории в 1971 году, но с тех пор его популяция резко сократилась: по подсчетам исследователей, в штате осталось всего около 1200 особей, и даже им угрожает вымирание из‑за массовой вырубки леса.