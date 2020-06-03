Метрополитен-опера отменила осенний сезон

Нью-йоркский театр Метрополитен-опера отменил осенний сезон, который должен был начаться в сентябре. Об этом сообщил TheatreHD.

«Учитывая сложность планирования, мы были вынуждены отменить осенний сезон. Самое важное для нас — это здоровье и безопасность сотрудников и зрителей, и открывать театр в сентябре, пока действуют требования по социальному дистанцированию, просто неоправданно», — заявил генеральный менеджер Питер Гелб.

Следующий сезон Метрополитен-опера планирует начать 31 декабря с новогоднего гала-концерта. При этом руководство пообещало сохранить трансляции постановок в кинотеатрах, которые откроются раньше.