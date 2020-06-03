Житель Москвы два месяца провел в коме и пропустил пик распространения коронавируса в России. Когда он пришел в себя, то не узнал мир и был шокирован введенными ограничениями. Историю пациента рассказали РИА «Новости» жена больного и его лечащий врач.

6 марта мужчине провели серьезную операцию в центральной клинической больнице (ЦКБ) Управделами президента. Хоть операция и прошла успешно, через шесть дней после нее москвич погрузился в кому.

По словам жены, пока мужчина еще был в сознании, он слышал о коронавирусе, но тогда не было серьезных поводов для беспокойства. На тот момент было известно о первых заболевших россиянах на лайнере Diamond Princess и одном заболевшем итальянце в России.

Когда мужчина пришел в себя, жена и врачи не рассказывали ему о коронавирусе, чтобы лишний раз не тревожить. Но через некоторое время москвич сам пришел к лечащему врачу, чтобы поговорить.

«Он сам встал, подошел к двери моего кабинета, постучал и сказал: «Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?» Я был, мягко говоря, удивлен», — поделился врач.

Тогда он рассказал пациенту о вспышке COVID-19 в России и ограничениях на посещение больниц. Позже и жена поведала мужчине об антикоронавирусных мерах, введенных в Москве.

«Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись», — рассказала жена пациента.

По ее словам, ситуация не вызывает у мужчины паники, поскольку сейчас рост заболеваемости остановился. Кроме того, женщина уже может посещать своего мужа в больнице, а сам пациент чувствует себя гораздо лучше.