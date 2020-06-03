Послушайте новый альбом Yanix «SS 20»

Вышел новый альбом российского рэпера Yanix «SS 20». Послушать его можно в «ВКонтакте», Apple Music и «Яндекс.Музыке».

Всего на альбоме 12 песен. Среди них — совместки с Obladaet («Classic») и GONE.Fludd («Hard to Buff»). Презентация «SS 20» намечена на 26 сентября. Она пройдет в московском клубе «Известия Hall» (изначально она должна была состояться 31 мая).