Послушайте новый альбом Yanix «SS 20»

Вышел новый альбом российского рэпера Yanix «SS 20». Послушать его можно в «ВКонтакте», Apple Music и «Яндекс.Музыке».
Всего на альбоме 12 песен. Среди них — совместки с Obladaet («Classic») и GONE.Fludd («Hard to Buff»). Презентация «SS 20» намечена на 26 сентября. Она пройдет в московском клубе «Известия Hall» (изначально она должна была состояться 31 мая).
В прошлом году Yanix стал участником шоу «Фейсконтроль», которое проводила «Афиша Видео».
Ранее Yanix выпустил клип на трек «На груди, на запястье» с его релиза «Пока трэп не разлучит нас», который вышел в начале февраля 2018 года.