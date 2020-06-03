В Брянске женщине-трансгендеру назначили полтора года исправительных работ за рисунки в «ВКонтакте»

Брянский суд признал женщину-трансгендера Мишель виновной в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних и приговорил ее к году и семи месяцам исправительных работ и штрафу в 50 тыс. рублей. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Мишель осудили из‑за того, что она опубликовала на своей странице в «ВКонтакте» несколько рисунков, на которых изображены персонажи из японских мультфильмов. Экспертиза установила, что герои рисунков — «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».

Дело рассматривали во второй раз. В конце прошлого года женщину уже приговорили к трем годам колонии, однако позже суд вернул его на пересмотр из‑за процессуальных нарушений, а саму Мишель отпустил из СИЗО.