Жизнь с привидениями в клипе «A Ghost» от Travis

«У нас не было возможности снять видео к «A Ghost», так что я его нарисовал. На это ушли недели ежедневной работы по 17 часов. Каждые 10 секунд — 12 часов рисования. Это также занимает мысли и держит подальше от твиттера. От него у меня был жуткий стресс — я так сильно хотел ударить Дональда Трампа по лицу. Я отчаивался, что не могу сделать это», — признался фронтмен Travis Фрэн Хили.

Шотландская пост-брит-поп-группа Travis выпустила клип на песню «A Ghost» со своего грядущего альбома «10 Songs», релиз которого запланирован на 9 октября.

«10 Songs» станет девятым студийным альбомом Travis за последние 23 года. «Я работал четыре года и записал материал на десять новых альбомов», — рассказал Хили.

Travis — одна из самых главных групп Великобритании на рубеже девяностых-нулевых и первопроходцы пост-брит-попа, который родился как раз в то время, но быстро вышел из моды. Об интересной судьбе этого жанра подробно рассказывала «Афиша Daily».