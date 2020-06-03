Instagram добавил кнопку заказа еды в аккаунтах для поддержки малого бизнеса

Instagram добавил в России кнопку заказа еды в аккаунтах и стикер для сторис «Заказ еды». Так соцсеть хочет помочь ресторанам и малому бизнесу получить поддержку от клиентов в период карантинных мер. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Российские рестораны и бизнес могут добавить новую кнопку в обновленном приложении, следуя инструкциям, которые придут в уведомлении. Можно и просто разместить стикер — пользователи, нажавшие на него, также перейдут на сайт партнера по доставке и закажут понравившиеся продукты.

Чтобы как можно больше людей узнали о новой функции, Instagram призывает делиться сторис компаний со стикерами доставки. Подробно о работе функций заказа еды представители бизнеса могут прочитать здесь.

Малый бизнес и рестораны — одни из наиболее пострадавших от карантинных мер сфер российской экономики. По оценкам Федерации рестораторов и отельеров, после коронакризиса могут не открыться до 90% кафе и ресторанов в России. Единственная возможность для заведений заработать во время самоизоляции — доставка, но и она не спасает большинство точек. Помочь небольшим московским гастрономическим проектам можно, к примеру, заказав сборные бранчи, доставку которых запустило объединение «Дружба».