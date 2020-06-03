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Роскосмос будет выпускать лифты, которые приветствуют пассажиров голосом Юрия Гагарина

Анастасия Цой
Сегодня в 15:05

На заводе Роскосмоса в Челябинской области будут выпускать лифты, которые приветствуют пассажиров голосом Юрия Гагарина. Об этом сообщается на сайте завода.

Перед началом движения лифта из динамиков будет звучать знаменитая фраза «Поехали». А во время движения — музыка. В лифте установлены зеркало, поручень, многоцветный дисплей c возможностью трансляции текстов и слайдов.

Планируется, что к концу 2020 года будут производить до 50 лифтов в месяц, к 2025 году — до 5000 в год. Их собираются продавать во все российские регионы в двух комплектациях: простой и люксовой.

В пресс-службе Усть-Катавского вагоностроительного завода, который специализируется на производстве трамвайных вагонов и сервисного оборудования, рассказали, что такой лифт уже установили на самом предприятии.

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