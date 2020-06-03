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Вышло новое видео от РИА ФАН, призывающее голосовать за поправки к Конституции

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:33

Федеральное агентство новостей выпустило новый ролик с агитацией голосовать за поправки к Конституции. Действие в нем опять происходит в альтернативном 2035 году, где их так и не приняли.

Новое видео РИА ФАН, как и предыдущее, стилизовано под любительское видео. По сюжету ролика девушка снимает на камеру телефона своего младшего брата, сидящего за столом и прилежно делающего уроки. «Целыми днями сидит тут за своими учебниками. Даниил Александрович, чем вы тут занимаетесь?» — спрашивает она его. «Отстань!» — кричит ребенок, недовольный тем, что его отвлекают от занятий. В комнату к детям входит их мать и зовет обедать. «Нет, мам. Данька есть не будет, он, видишь, решает что‑то. Наверное, министром стать хочет», — смеется девушка.

«Не стану я министром, — грустно говорит ребенок. — Вы же с папой не ходили за поправки к Конституции голосовать. Так что министры теперь, пока не помрут, будут на своих постах сидеть. Нет у меня шанса». После этого закадровый голос, как и в предыдущем видео, говорит: «Такую Россию ты выберешь?»

В прошлом агитационном видео от РИА ФАН мальчика в 2035 году усыновляет из приюта гей-пара. Ребенок спрашивает, где его мама, а новоиспеченный отец показывает ему на своего гей-партнера с накрашенными глазами; тот улыбается, достает из припаркованного рядом Mini Cooper женское платье и дарит его ребенку. Актер, сыгравший гея в этом видео, позднее рассказал о съемках и своем отношении к поправкам.

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам, одна из которых, в частности, закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины. Этот день назначен выходным.

Агентство новостей ФАН часто связывают с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина. В августе сайт агентства из‑за этого даже забанила «Википедия».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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