В Индии благодаря TikTok семья нашла пропавшего два года назад отца

Житель Индии Р.Венкатешварлу уехал на заработки из своей родной деревни в штате Телангана и не вернулся домой, где у него остались жена и пятеро детей. Недавно они увидели его на видео в TikTok, снятом в 2000 километров от дома семьи Венкатешварлу, сообщает Би-би-си.

Отец семейства, у которого к тому же проблемы со слухом и речью, тайно залез в грузовик, который ехал в нужном ему направлении, и уснул. Водитель грузовика обнаружил пассажира и выбросил его из машины на полпути. Тот поймал попутку, но его увезли в другом направлении. В итоге мужчина оказался в городе Лудхияне в 2000 километрах от родного дома. Там у него кончились деньги, и ему пришлось просить милостыню у прохожих.

Не так давно Венкатешварлу попал на видео, которое полицейский Аджайб Сингх снимал для TikTok во время обхода для поддержки нуждающихся во время карантина. Друг одного из сыновей мужчины увидел это видео и сразу рассказал ему об этом. Семья связалась с местной полицией и вскоре забрала пропавшего отца.

«Мы оба разрыдались, когда увидели друг друга. Он своим особым способом попросил меня подойти и забрать его домой <…> Первое, что мы сделали, — покормили его горячим домашним рисом», — рассказал сын Р.Венкатешварлу.