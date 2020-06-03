За сутки в России выявили более 8500 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 8536 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с пандемией. Всего в стране уже 432 277 зараженных.

Больше всего новых пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Москве и Подмосковье — 1842 и 736 соответственно. Это меньше трети от общего числа случаев, хотя обычно в этих регионах выявляли больше половины из них.