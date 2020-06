The Weeknd пожертвовал 500 тыс. долларов на защиту прав афроамериканцев

«Обращаюсь к многоуважаемым главам компаний и их партнерам из нашей индустрии — никто не зарабатывает так много на музыке чернокожих, как лейблы и стриминговые сервисы. Вчера я сделал пожертвование и сейчас призываю вас сделать то же на этой неделе», — написал в своем твиттере The Weeknd. Позже в инстаграме он добавил, что ждет пожертвований от всех «толстосумов».

Канадский певец The Weeknd пожертвовал 500 тыс. долларов (более 34 млн рублей) трем организациям, защищающим права афроамериканцев, пишет The Rolling Stone. Певец также призвал всех представителей музыкальной индустрии последовать его примеру.

20 марта вышел четвертый студийный альбом The Weeknd — «Аfter Hours». Незадолго до релиза в сети появился одноименный короткометражный фильм, тогда же вышел клип на трек «In Your Eyes», который сюжетно продолжает действие короткометражки. Позже The Weeknd представил сразу три новые песни ― «Nothing Compares», «Missed You» и «Final Lullaby» (они вошли в делюкс-издание альбома «Аfter Hours») — и сыграл сам себя в мультсериале «Американский папаша».