The Weeknd пожертвовал 500 тыс. долларов на защиту прав афроамериканцев

Канадский певец The Weeknd пожертвовал 500 тыс. долларов (более 34 млн рублей) трем организациям, защищающим права афроамериканцев, пишет The Rolling Stone. Певец также призвал всех представителей музыкальной индустрии последовать его примеру.
«Обращаюсь к многоуважаемым главам компаний и их партнерам из нашей индустрии — никто не зарабатывает так много на музыке чернокожих, как лейблы и стриминговые сервисы. Вчера я сделал пожертвование и сейчас призываю вас сделать то же на этой неделе», — написал в своем твиттере The Weeknd. Позже в инстаграме он добавил, что ждет пожертвований от всех «толстосумов».
20 марта вышел четвертый студийный альбом The Weeknd — «Аfter Hours». Незадолго до релиза в сети появился одноименный короткометражный фильм, тогда же вышел клип на трек «In Your Eyes», который сюжетно продолжает действие короткометражки. Позже The Weeknd представил сразу три новые песни ― «Nothing Compares», «Missed You» и «Final Lullaby» (они вошли в делюкс-издание альбома «Аfter Hours») — и сыграл сам себя в мультсериале «Американский папаша».
Одной из организаций, которые поддержал The Weeknd — National Bail Out, — также 100 тыс. долларов (примерно 7 млн рублей) пожертвовал другой канадец — Дрейк. Этот фонд выплачивает залоги за задержанных во время бушующих в США протестов против расизма и жестокости полиции.
Беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.
Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. Уже более чем в 40 городах ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Президент страны Дональд Трамп продолжает призывать полицию к более жестким действиям, почти никак не прокомментировав причину беспорядков. Когда протестующие подошли к Белому дому, он с семьей укрылся в подземном бункере секретной службы, а освещение здания погасили впервые с 1889 года.