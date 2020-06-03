The Weeknd пожертвовал 500 тыс. долларов на защиту прав афроамериканцев

«Обращаюсь к многоуважаемым главам компаний и их партнерам из нашей индустрии — никто не зарабатывает так много на музыке чернокожих, как лейблы и стриминговые сервисы. Вчера я сделал пожертвование и сейчас призываю вас сделать то же на этой неделе», — написал в своем твиттере The Weeknd. Позже в инстаграме он добавил, что ждет пожертвований от всех «толстосумов».

20 марта вышел четвертый студийный альбом The Weeknd — «Аfter Hours». Незадолго до релиза в сети появился одноименный короткометражный фильм, тогда же вышел клип на трек «In Your Eyes», который сюжетно продолжает действие короткометражки. Позже The Weeknd представил сразу три новые песни ― «Nothing Compares», «Missed You» и «Final Lullaby» (они вошли в делюкс-издание альбома «Аfter Hours») — и сыграл сам себя в мультсериале «Американский папаша».

Одной из организаций, которые поддержал The Weeknd — National Bail Out, — также 100 тыс. долларов (примерно 7 млн рублей) пожертвовал другой канадец — Дрейк. Этот фонд выплачивает залоги за задержанных во время бушующих в США протестов против расизма и жестокости полиции.

Беспорядки в США начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом ему на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие десятки городов США. Уже более чем в 40 городах ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Президент страны Дональд Трамп продолжает призывать полицию к более жестким действиям, почти никак не прокомментировав причину беспорядков. Когда протестующие подошли к Белому дому, он с семьей укрылся в подземном бункере секретной службы, а освещение здания погасили впервые с 1889 года.